Zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen wurde in der Kisslegger Straße in Gebrazhofen die Umzäunung eines Büffelgeheges beschädigt. Am Metalltor und mehreren Pfählen entstand ein Schaden, der auf rund 800 Euro geschätzt wurde. Nahe liegt laut Polizei, dass ein Lkw an der Örtlichkeit eventuell Wenden wollte und dabei die Beschädigung verursacht hat.