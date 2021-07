Bronze gewonnen, Quali Deutsche knapp verpasst

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bereits bei der ersten Disziplin am Samstag, dem Hochsprung, war noch etwas Nervosität zu spüren. Langsam kämpfte sich Sina May nach oben und war mit 1,40m nicht ganz so zufrieden, es war aber ein ordentlicher Auftakt. Ebenso brachte sie ihre Leistung über die anschließenden 100m in 13,40 Sec. Danach stand das Kugelstoßen auf dem Programm. Hier musste gegenüber dem ersten 7-Kampf (8,00m) eine deutliche Steiger her, damit die Qualifikation für die Deutschen Meisterschaften in Reichweite rücken konnte. Die ersten beiden Versuche brachten aber noch nicht die gewünscht Weite. Doch Sina behielt die Nerven und schaffte im dritten und letzten Versuch genau 9,00m und war wieder auf Kurs. Zum Abschluss des ersten Tages stand der Weitsprung auf dem Programm. Auch hier erzielte sie mit 4,80m ein akzeptables Ergebnis, obwohl der Absprung deutlich vor dem Brett war und kostbare Zentimeter verschenkt wurden.

Der zweite Tag, am Sonntag, startete mit ihrer Paradedisziplin, den 80m Hürden. In 12,71 Sek. verfehlt sie nur knapp ihre persönliche Bestzeit und holte wieder wichtige Punkte. Auch im Speer kam sie mit 23,97m auf eine neue Bestmarke. Auch wenn die Hoffnung etwas höher gesteckt war, lag die Weite noch im Rahmen für die Quali, allerdings musste nun ein sehr guter 800m lauf her, um das gesteckte Ziel zu erreichen. Hier fand sich Sina May schnell im Feld zurecht und ging mit 1:17 Min. auch die erste Runde beherzt an. Doch dann kam leider ein kleiner Einbruch und die Beine wollten nicht mehr so schnell. Sie gab aber nicht auf und mit persönlicher Bestzeit von 2:41,00 fehlten am Ende nur 25 Punkte oder 5 Sek. für die Norm zu den Deutschen Mehrkampfmeisterschaften. Es dauerte eine Weile, bis die Freude über die Bronzemedaille das verfehlte Ziel vergessen ließ.