Brillant und mit tiefem Gefühl musiziert

Welch schöner nachhallender Abend abseits aller Widrigkeiten und Verwerfungen dieser Zeiten! Das Notos Quartett aus Berlin wird bei seinem Konzert in der Leutkircher Festhalle seinem exzellentem Ruf gerecht – es überzeugt, überrascht, berührt. Ein hochkarätiger Auftakt des neuen Programms „Leutkircher Klassik“, veranstaltet von der Volkshochschule. Bravo für Antonia Köster (Bösendorfer), Sindri Lederer (Violine), Andrea Burger (Viola) und Philipp Graham (Violoncello).

Mozarts Werke kennt jeder? Immer wieder erbaulich, aber ohne Überraschungen? Von wegen. Beim Klavier-Quartett in Es-Dur, seinerzeit alles andere als ein Erfolg, legen die vier Musiker die Essenz des Stückes mit allen denkbaren Facetten frei – zeitlos, tröstend, wohltuend, mit Schmelz. Eine solch ausgefeilte Dynamik, eine solch subtile Modulation in jedweden Schattierungen hat man zuvor kaum, oder nie, gehört. Zum Sich-Reinlegen, zum Weinen schön. Und dieser Klang: Dank einer Stiftung erklingen die Streicherstimmen auf alten italienischen Instrumenten – subtil, volltönend, bezirzend.

Humor und Augenzwinkern

Eian anderes Kaliber als der Harmonie-Meister Mozart ist der in Le Mans geborene Jean Francaix (1912 bis 1997). Seine vor Ideen strotzenden Werke werden heute selten gespielt, was schade ist. Das „Divertissement für Violone, Viola, Violoncello und Klavier“ aus dem Jahr 1933 ist absolut ungewöhnlich. Philipp Graham, der Mann am Violoncello, sagt, das Quartett stelle sich ein Werk jeweils bildhaft vor. „Und hier ist unser Bild eine Zirkuskarawane, die durch die Stadt zieht.“ Humor und Augenzwinkern, oft schräg und bunt. Quer durch viele Stile, vom Impressionismus bis zur Avantgarde.

Das erklärtes Ziel von Francaix: „Musique pour faire plaisir“ (Musik, um Freude zu machen). Aber ja. Dazu setzt er auf ungewöhnliche Sounds, schwebende Töne werden durch Glissandi verbunden, mal flirrend, mal sanft getupft – ein Kosmos der Klänge. Das Notos Quartett, benannt nach dem Südwind aus der griechischen Mythologie, bringt das mit hörbarer Spielfreude. Und in den intensivsten Stellen klingt es nicht nach vier Instrumenten, sondern nach einem ganzen Orchester. Stürmischer Beifall nach dem ebenso stürmischen Finale.

Lyrisch, lieblich und düster, schmerzlich

Das „Quartett in A-Dur op. 26“ von Johannes Brahms ist da ein anderer Brocken. Es ist eines der längsten Werke von Brahms, er hat vieles hineingewoben, immer wieder überarbeitet. Beginnend mit einem zupackenden „Allegro non troppo“ wird es bald lyrisch, lieblich. Reichlich Arpeggien, übergehend in schöne Streicherstimmen. Dann düster, schmerzlich. Brahms-Forscher sagen, er habe da die Beziehung zu Clara Schumann ausgedrückt – beginnend mit seinem jugendlichen Entbranntsein im Hause Schumann, natürlich zunächst unerwidert. Das dunkle Thema immer wieder aufgelöst, verschwimmende Klangkonturen, gesangliche Themen entfalten sich. Im Scherzo zitiert Brahms dann Bach, Schubert, Schumann – eine klangmächtige Referenz. Im Allegro taucht das dunkle Thema erneut auf, in Stufen geht es hinauf und hinab, gen Auflösung und Finale.

Der Beifall für diese bravouröse Aufführung mag gar nicht enden, auch nachdem VHS-Leiter Karl-Anton Maucher dem Quartett mit leuchtgelben Sonnenblumen gedankt hat. So bringen die vier noch ein lockeres Schmankerl für den Nachhauseweg: den „Liebeswalzer“ von Fritz Kreisler.