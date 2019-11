Briefmarken, Ansichtskarten, Münzen: Börse am 10. November in Leutkirch

In der Leutkircher Festhalle findet am Sonntag, 10. November, von 9 bis 16 Uhr die Briefmarken-, Ansichtskarten- und Münzenbörse. Zahlreiche Aussteller und Händler aus dem süddeutschen Raum bieten laut Ankündigung alles an, was das Sammlerherz begehrt. An der Infothek von Helmut Schwarz können Besucher ihre Briefmarken- und Münzsammlungen kostenlos schätzen lassen. Der Partyservice der Landfrauen bietet ein Mittagessen sowie Kaffee und Kuchen an. Der Eintritt ist frei.