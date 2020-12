Brennender Holzstapel in Adrazhofen

Ein Holzstapel, der an einer Hauswand aufgestapelt war, ist am Sonntagabend in Adrazhofen in Brand geraten, berichtet die Feuerwehr Leutkirch.

Die Feuerwehren aus Leutkirch und Wuchzenhofen wurden zur Einsatzstelle alarmiert. Vier Feuerwehrmänner, die mit Atemschutz ausgerüstet waren, löschten das Feuer und hatten den Brand in Kürze unter Kontrolle, so die Feuerwehr in ihrem Einsatzbericht.

Der Holzstapel musste im Anschluss auseinandergezogen werden, so dass die Glutnester abgelöscht werden konnten. Um sicher zu gehen, wurde die Überdachung sowie die Hauswand mit einer Wärmebildkamera kontrolliert.