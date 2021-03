Breitband-Hausanschlüsse müssen zunächst „aufgeschaltet“ werden

An einigen Stellen in Leutkirch werden derzeit Glasfaserleitungen bis in einzelne Häuser verlegt (FTTB-Ausbau). Wie der Netzbetreiber Netcom BW mitteilt, können die neuen Anschlüsse erst in Betrieb genommen werden, wenn die notwendige Netzdokumentation der Netcom BW vorliegt und in ihren Systemen eingepflegt ist.

Da die Übergabe der Dokumentation in einzelnen Etappen erfolgt, könne es vorkommen, dass Anschlüsse, die parallel gebaut wurden, zu unterschiedlichen Zeitpunkten in Betrieb genommen werden. Auch Kundenbeauftragungen sind erst dann möglich. Jürgen Prestel, Account Manager der Netcom BW, hebt deshalb in der Mitteilung hervor: „In den vergangenen Wochen sind bei einigen Bürgerinnen und Bürgern in Leutkirch und Umgebung Fragen bezüglich der Inbetriebnahme ihrer Glasfaserhausanschlüsse aufgekommen. Leider bedeutet der Abschluss der (Tief-)Baumaßnahmen nicht, dass der Glasfaseranschluss sofort aktiv und betriebsbereit ist.“

Vielmehr müssten die einzelnen Anschlüsse in den Systemen der Netcom BW dokumentiert und auf das Glasfasernetz „aufgeschaltet“ werden.

Mögliche Interessenten werden deshalb gebeten, regelmäßig die Verfügbarkeit ihres Glasfaseranschlusses in der Verfügbarkeitsabfrage der Webseite zu überprüfen. „Sobald alle Informationen in unseren Systemen eingepflegt und geprüft sind, können dort Informationen zu den verfügbaren Produkten abgerufen und direkt online bestellt werden“, so Prestel.

Ende des vergangenen Jahres hatte die Firma NetcomBW die Fertigstellung des sogenannten FTTC-Breitbandnetzes in den Leutkircher Teilorten Adrazhofen, Heggelbach, Willerazhofen, Wuchzenhofen und etwas später auch in Tautenhofen verkündet (SZ berichtete). Das heißt, dort wurden die Verteilerkästen in den Wohngebieten an das Glasfasernetz der NetCom BW angebunden. Obwohl der Datentransport laut Mitteilung auf der „letzten Meile“ zum Gebäude weiterhin über die ursprüngliche Kupferleitung erfolgt, könne hier seitdem mit deutlich höheren Geschwindigkeiten im Internet gesurft werden.