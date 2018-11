Bredle schuld an Verkehrsunfall

Ein Verkehrsunfall mit einem Sachschaden von etwa 10 000 Euro hat sich am Samstag gegen 17.30 Uhr in der Theodor-Heuss-Straße in Leutkirch ereignet. Wie die Polizei berichtet, war eine 48-jährige Auto-Fahrerin war in Richtung Isnyer Straße unterwegs, als in einer Kurve die auf dem Beifahrersitz befindlichen selbst gebackenen Weihnachtsplätzchen verrutschten. Instinktiv griff sie danach, lenkte infolgedessen nach rechts und prallte frontal gegen einen am Fahrbahnrand abgestellten BMW.