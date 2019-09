Braukunst in Leutkich

Am zweiten Septemberwochenende, 13. bis 15. September, öffnet die Leutkircher Brauerei Clemens Härle ihre Tore und lädt zu zahlreichen Veranstaltungen rund um die Brauerei. Das Brauereifest beginnt laut Veranstaltungsankündigung am Freitag Abend in der Leerguthalle der Brauerei mit eine Varieté-Show.Zehn internationale Künstler – aus ganz Europa, Südamerika und Kanada – präsentieren Tanz-, Akrobatik- und Jongleurskunst, gepaart mit Clownerie. Zu späterer Stunde geht es dann laut Braurei mit einer heimischen Band weiter.

Am Samstag Abend steigt in der Leerguthalle das traditionelle Härle-Klub-Fescht mit der Kult-Band „Lausbuam“ aus dem bayerischen Oberland, heißt es weiter. Die fünf Jungs spielen Alpenrock mit Quetschn und E-Gitarre. Gespielt wird alles, was Spaß macht: Von bayrischem Rock’n’Roll, Austria-Pop, Schlager, über die angesagtesten Partykracher. Am Sonntag besteht den ganzen Tag über die Möglichkeit, die Brauerei Clemens Härle hautnah zu erleben - vom Sudhaus bis zur Flaschenkellerei, vom Gärkeller bis zum Hackschnitzel-Heizwerk. Am Beginn des Rundgangs werden von Mitarbeitern der Brauerei in mehreren kleinen Filmen die Besonderheiten der Clemens-Härle’schen Brauqualität vorgestellt. Und in den Tiefen des Gärkellers können die Besucher direkt aus dem großen Lagertank zwickeln. Wer sich alles genauestens erklären lassen will, ist herzlich zur „Profi-Besichtigung“ mit dem Braumeister, der „Azubi-Tour“ mit den Auszubildenden oder der „Chef-Tour“ mit Gottfried Härle und Esther Straub eingeladen.

Zwei Allgäuer Musikkapellen präsentieren am Sonntag von 10 bis 17 Uhr Blasmusik in der Leerguthalle neben der Brauerei. Viel entdecken kann man beim großen Heimatmarkt, der rund um die Brauerei stattfindet. Auch die kleinen Gäste kommen laut Veranstalter auf ihre Kosten – sei es beim Bierkastenklettern oder beim Kinderschminken, beim Fahrrad-Karussell oder auf der Hüpfburg. Aufführungen des Allgäuer Zirkus Liberta runden das Angebot ab.