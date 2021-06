Brauerei Clemens Härle tritt Allgäuer Klimabündnis bei

Die Brauerei Clemens Härle ist laut einer Pressemitteilung dem „Bündnis klimaneutrales Allgäu 2030“ beigetreten. Das Leutkircher Unternehmen ist demnach nicht nur die erste Brauerei, die sich dem Bündnis anschließt, sondern auch der erste Bündnispartner aus dem württembergischen Allgäu. 72 Betriebe, Kommunen, Schulen und andere soziale Einrichtungen aus dem bayerischen Allgäu haben sich der im Februar 2020 unter der Schirmherrschaft von Bundesentwicklungsminister Gerd Müller in Kempten gegründeten Initiative zwischenzeitlich angeschlossen.

Alle diese Partner haben sich auf ein Ziel verpflichtet: ihre Treibhausgasemissionen zu reduzieren, auf erneuerbare Energien zu setzen und unter Nutzung des Instruments der Kompensation bis zum Jahre 2030 klimaneutral zu werden. „Der Schwerpunkt liegt zunächst auf der Reduktion der eigenen CO2-Emissionen durch mehr Energieeffizienz und dem stärkeren Einsatz von erneuerbaren Energien“, sagt Martin Sambale vom Energie- und Umweltzentrum Allgäu, das die Bündnis-Aktivitäten koordiniert. „Unvermeidbare Restemissionen werden durch die Förderung hochwertiger Projekte zur CO2-Einsparung in der Region, aber auch im Ausland kompensiert.“

So fließen von jeder kompensierten Tonne CO2 der Bündnis-Partner rund vier Euro in den Klimafonds Allgäu, der regionale Klimaschutzprojekte finanziell unterstützt. Bürger, Vereine, Schulen, aber auch Kommunen oder Unternehmen können Projekte einreichen, die sich von alleine nicht wirtschaftlich tragen. Allein in diesem Jahr werden insgesamt 50 000 Euro verteilt.

Ungefähr 30 Bündnis-Unternehmen haben das Ziel der Klimaneutralität bereits erreicht – so wie nach eigenen Angaben auch die Leutkircher Brauerei Härle. Bereits vor dreizehn Jahren hat die Brauerei ihren gesamten Betrieb auf erneuerbare Energien umgestellt: Holzhackschnitzel aus der Region, 100 Prozent Biogas für Wärme-Lastspitzen und Solarstrom von fünf größeren PV-Anlagen auf dem Brauereigelände. Der restliche Strombedarf wird von einem renommierten Ökostromanbieter aus dem Schussental bezogen. Die beim Transport und Vertrieb der Biere und Getränke entstehenden CO2-Emissionen werden seit langem im Rahmen von Klimaschutzprojekten in Entwicklungsländern kompensiert. Die jährlichen Ausgleichszahlungen belaufen sich dabei auf fast 10 000 Euro.

Mit dem Beitritt zum Bündnis klimaneutrales Allgäu wollen sie ihre regionale Verantwortung für den Klimaschutz unterstreichen und auch andere Unternehmen von unseren Erfahrungen profitieren lassen, sagen Esther Straub und Gottfried Härle von der Leutkircher Brauerei.