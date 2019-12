Brass Band A7 konzertiert wieder auf Schloss Zeil

Auch dieses Jahr ist die Brass Band A7 in der Pfarrkirche Schloss Zeil zu erleben. Das Konzert findet am Sonntag, 8. Dezember, statt und beginnt um 16 Uhr.

Wie in den Jahren zuvor können sich Zuhörer laut Vorschau mit festlichen Brassbandklängen auf Weihnachten einstimmen. Abwechslung bietet diesmal eine musikalisch bunte Werkzusammenstellung aus besinnlichen Chorälen und Fimmusik, Johannes Trunzer an der Solo-Posaune wird darüber hinaus beim zweiten Satz aus „The Year of the Dragon“ zu hören sein.

Der Eintritt ist frei, Spenden werden gerne nach dem Konzert entgegengenommen.