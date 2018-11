Brass Band A7 konzertiert auf Schloß Zeil

Die Brass Band A7 gibt am Sonntag, 9. Dezember, um 16 Uhr wieder ein vorweihnachtliches Konzert in der Pfarrkirche auf Schloß Zeil.

Besinnliche Klänge sowie festliche Brass-Band-Musik laden an diesem zweiten Adventssonntag dazu ein, sich stimmungsvoll auf Weihnachten vorzubereiten. Wie die Veranstalter ankündigen, stellen die Originalwerke der Brass-Band-Literatur einen besonderen Hörgenuss dar, mit denen das gesamte Spektrum dieser Besetzung erlebbar werde. So werden unter anderem „Vitae Aeternum“, ein moderner Klassiker von Paul Lovatt-Cooper, „Jerusalem“ von Sir Hubert Parry oder das getragene und sehr ausdrucksstarke Stück „Adagio for Brass“ von Jan van der Roost gespielt. Auf dem Programm stehen ebenso wunderschöne Soli für Kornett und Eufonium aus dem Werk „Hymn of the Highlands“, gespielt von Korbinian Riedle und Tobias Roggors.

Weitere Kirchenkonzerte gibt die Brass Band A7 am 23. Dezember um 17 Uhr in der Christuskirche Memmingen oder am selben Tag um 20 Uhr in der Kirche Sankt Martin in Eintürnenberg sowie am 20. Januar um 16 Uhr in der Nikolaikirche in Isny.