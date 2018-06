Brandalarm in Asylunterkunft

Zeugen haben am Sonntag gegen 18.45 Uhr eine starke Rauchentwicklung im Hausflur des Asylbewerberwohnheims in der Sudetenstraße gemeldet. Da es hieß, dass eine Person sich im vom Brand betroffenen Bereich befinde, wurde die Örtlichkeit beschleunigt angefahren.

Die Polizeibeamten stellten nach eigenen Angaben beim Eintreffen fest, dass in dem Gebäude der Flur stark verraucht war und der Qualm aus einer Wohnung kam. Dabei handelte es sich um angebranntes Essen in einer Pfanne. Die Feuerwehr Leutkirch war mit 13 Leuten, einem Einsatzfahrzeug, einer Drehleiter und einem Kommandowagen vor Ort. Außerdem war das DRK mit einem Rettungswagen, einem Notarzt und der Einsatzgruppe des DRK Ortsvereins Leutkirch am Einsatz beteiligt.