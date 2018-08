Brücke womöglich schneller fertig

Es ist die vierte Baustelle auf der A 7 zwischen Memmingen und Berkheim in diesem Jahr. Und es ist die mit Abstand größte. Am kommenden Montag beginnen nördlich des Memminger Autobahnkreuzes bis zur Illerbrücke bei Egelsee Bauarbeiten im Vorgriff auf den geplanten sechsspurigen Ausbau der A 7 zwischen Memmingen und Illertissen. Die Arbeiten dauern bis Ende 2019. Der Verkehr fließt zwar in beiden Richtungen weiterhin zweispurig, trotzdem wird es zu Behinderungen kommen.