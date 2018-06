Bosbach, Kirchhof und Abtprimas Wolf kommen zum Talk im Bock

Christiane Fladt, Uwe Hück, Wolfgang Bosbach, Adam Ahmed, Paul Kirchhof, Notker Wolf, dazu die Leutkircher Köpfe im August: Sieben Talk-im-Bock-Gesprächspartner und -Termine fürs Jahr 2013 stehen bereits fest, mehr als die Hälfte des Jahresprogramms also.

Höhepunkt dürfte dabei der Besuch des weltweit obersten Benediktiners, Abtprimas Notker Wolf, am 14. Oktober sein. Wolf wird über sein Leben als Mönch ebenso berichten wie über seine Jugend in Bad Grönenbach und vielleicht auch eine Kostprobe seiner musikalischen Leidenschaft geben: Der Abtprimas spielt Bass in einer Hardrock-Band. Dass er in Rom lebt – kein Problem: „Wir bieten bekanntlich einen Vollservice“, sagt Moderator Raimund Haser im Gespräch mit der SZ. „Notfalls lassen wir ihn in Rom zum Flughafen bringen, fliegen ihn ein und holen ihn am Flughafen wieder ab.“

Auch im zwölften Jahr seines Bestehens will der Talk im Bock wieder Menschen mit Geschichten nach Leutkirch holen, egal, wie groß der Aufwand ist. Dass „alle vom Team an Bord geblieben“ sind, freut Haser, der die Veranstaltungen im Wechsel mit Bernd Dassel moderieren wird, ganz besonders. „Von den Brezelspendern über den Förderverein bis zu den Musikern“ – bei allen seien Aufbruchstimmung und Erleichterung zu spüren, dass es weiter geht.

Los geht der Talk im Bock (TiB) 2013 am 28. Januar im Bocksaal. Raimund Haser wird dort Christiane Fladt begrüßen, bis 2012 Lehrerin am Hans-Multscher-Gymnasium und seit vielen Jahren eng mit Shimshal, Pakistan, verbunden. Hoch droben im Himalaya lebt sie dort immer wieder monatelang bei und mit dem Bergvolk der Shimshali.

Am 25. Februar (Moderation Haser) kommt Uwe Hück, der Betriebsratsvorsitzende von Porsche, in den Bocksaal. Ein Mann, der in der TiB-Vorschau als „schillernde Figur“ angekündigt wird, aufgewachsen im Kinderheim, später als Kickboxer international erfolgreich und schließlich Vertrauter des ehemaligen Porsche-Chefs Wendelin Wiedeking.

Mit Wolfgang Bosbach, dem unheilbar an Prostatakrebs erkrankten CDU-Parlamentarier, unterhält sich Bernd Dassel am 18.März in der Mensa (Cubus). Trotz seiner Krankheit will Bosbach erneut für den Bundestag kandidieren und sich weiter als Innenpolitiker mit eigenem Kopf profilieren.

Aus seiner Praxis als Strafverteidiger berichtet am 15. April der Münchner Jurist Achmed Adam (Moderation Dassel). Adam hat den Sedlmayr-Mörder vor Gericht vertreten, ebenso wie den Doppelmörder von Krailing. Wie kontrolliert er seine Gefühle, wie schafft er es, einen neutralen Umgang mit seinen Klienten zu pflegen? Auch diese Fragen wird Adam beantworten.

„Der Professor aus Heidelberg“

Gerhard Schröder nannte ihn einst herablassend den „Professor aus Heidelberg“: Paul Kirchhof. Der renommierte Staatsrechtler war im Schattenkabinett von Angela Merkel als Finanzminister vorgesehen, und Raimund Haser interessiert beim Talk am 24. Juni vor allem dies: „Warum tut sich jemand so etwas an?“ Kirchhof konnte sich der Faszination der beschriebenen Veranstaltung nicht entziehen“, wie er in seiner Zusage wissen ließ. Dem also, was den TiB ausmacht: Ein Gast pro Abend, viel Zeit für den Dialog, Wohnzimmeratmosphäre, persönliche Betreuung. Der Spendenscheck für ein Projekt nach Wahl, aber kein Honorar für den Gast.

Die Liste der Wunschgäste ist lang: Maria Furtwängler, Magdalena Neuner oder Felix Neureuther zählen dazu. Wichtig in jedem Fall: Es müssen Menschen sein, die etwas zu erzählen haben. „Und es müssen Menschen sein, die uns beide interessieren, Bernd Dassel und mich.“ Denn diese Konstellation mit zwei Moderatoren, die sich notfalls vertreten können, hält er für die ideale Lösung – im zwölften Jahr des Leutkircher Talk im Bock.