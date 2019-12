Bolivienhilfe ermöglicht Hausaufgabenbetreuung

Dank der Bolivienhilfe, die bereits vor 30 Jahren von Josef Rauch aus Leutkirch ins Leben gerufen wurde, konnte im Elendsviertel „Uspha Uspha“, das am Rande der Großstadt Cochabamba liegt, in den vergangenen Jahren viel geleistet werden. Dort werden in erster Linie Frauen und Kinder unterstützt, die auf sich selbst gestellt sind.

Ganz nach dem SZ-Motto „Helfen bringt Freude“ sind in den vergangenen Jahren drei Gebäude gekauft worden, die die Projektarbeit vor Ort vorantreiben und dazu beitragen, Menschen, die am Rande der Armutsgrenze leben, zu unterstützen. Dabei hat es sich die Bolivienhilfe zur Aufgabe gemacht, Frauen, die Tag für Tag in Fabriken, als Hausangestellte oder in Restaurants tätig sind und sich deshalb nicht ausreichend um ihre Kinder kümmern können, Hilfe anzubieten.

Fünf Tage Betreuung

So wurde 2019 die Hausaufgabenbetreuung, die überwiegend von Ordensschwestern, aber auch von Praktikanten der Universität Cochabamba übernommen wird, von drei auf fünf Tage erweitert. „Wir haben das organisiert, da wir einfach möchten, dass die Familien entlastet werden und gewährleistet ist, dass die Kinder jeden Tag ihren Rhythmus haben, aber auch zuverlässig versorgt werden. Außerdem möchten wir den Kindern neben der schulischen Hausaufgabenbetreuung eine ganzheitliche Förderung bieten“, sagt Organisator Rauch, der im vergangenen Sommer zwei Monate ins Elendsviertel reiste, um sich vor Ort einen Eindruck über den Fortschritt der Projektarbeit zu verschaffen.

„Die Erweiterung der Hausaufgabenbetreuung bedeutet für die Kinder nicht nur, an einem sicheren Ort untergebracht zu sein, sondern bietet ihnen die Möglichkeit, statt drei Mahlzeiten pro Woche gleich fünf Mal etwas Warmes zum Essen zu bekommen. Zusätzlich bietet die Pfarrei den Kindern täglich ein Frühstück an“, erzählt Rauch. Aktuell unterstützt die Bolivienhilfe an drei verschiedenen Orten mehr als Hundert Kinder. Ein Umstand, der sich gut anhört, aber nicht ausreiche. „Leider ist die Nachfrage so groß, dass wir gar nicht nachkommen können“ sagt der Leiter der Bolivienhilfe.

Die Kultur bewahren

Eine Tatsache, die aktuell jedoch nicht zu ändern sei. „Momentan können wir nicht mehr leisten, da wir einfach auf eine qualitativ gute und optimierte Arbeit Wert legen, die wir allerdings nur in einem begrenzten Rahmen leisten können“, so Rauch. Aktuell plant die Bolivienhilfe einen Kreativtag, um den Zusammenhalt der Kinder und deren Selbstbewusstsein, ihr persönliches Rückgrat sowie deren Identität zu stärken. „Eigens dafür haben wir von den Spendengeldern unter anderem Instrumente angeschafft“. Mit der Aktion möchte der Verein nicht nur einen Freizeitausgleich schaffen, sondern gleichzeitig die indianische Kultur des Landes bewahren.

„Das Spielen auf der Panflöte sowie das Erlernen verschiedener alter Tänze gehören einfach zur bolivianischen Kultur, die nicht in Vergessenheit geraten darf“, unterstreicht Rauch. Damit die Kinder ihr Erlerntes vortragen können, will die Organisation künftig vierteljährliche Auftritte veranstalten, bei der die Kinder nicht nur ihr Erlerntes unter Beweis stellen, sondern gleichzeitig Mamas, Papas, Omas und Opas glücklich machen können. Zusätzlich werden im Rahmen des Kreativtages Malkurse, Sing- oder Bastelstunden angeboten.

Besuch im Elendsviertel

Über seinen zweimonatigen Aufenthalt im Elendsviertel Ushpa Ushpa berichtet Rauch: „Ich bin sehr zufrieden mit dem Verlauf des Projekts. Es ist schon beachtlich, was die Ordensschwestern hier alles leisten. Ohne deren Hilfe wäre das alles nicht möglich. Die machen das nicht wegen des Geldes, sondern um zu sehen, welche Früchte ihre Arbeit tragen. Außerdem finde ich es gut, dass die Studenten, die hier ein Praktikum absolvieren und meist aus der Oberschicht stammen, einmal schauen, in welch armseligen Verhältnissen ihre Landsleute teilweise leben müssen.“ Weiter sagt Rauch über seinen Bolivien-Aufenthalt: „Es hat mich schon sehr gefreut und berührt, als ich gesehen habe, mit welchem Herzblut sich unsere Mitarbeiter am Projekt beteiligen. Das ist für sie nicht nur ein Job. Vielmehr geht es hier um eine Identifizierung mit dem Alltag und um ein gewisses Verantwortungsgefühl.“ Wichtig sei für ihn beim Aufenthalt in Bolivien auch gewesen, sich direkt vor Ort zu erkundigen, wie die Spendengelder verwendet werden.