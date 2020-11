Böller beschädigt Hochsitz

Vermutlich mit einem Böller haben Unbekannte im Laufe der vergangenen Woche einen Hochsitz in einem Waldstück bei Unterzeil beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, barsten an dem Jägerstand die Tür und die Fenster, wodurch Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro entstand.

Um Hinweise bittet die Polizei Leutkirch unter der Telefonnummer 07561 / 84880.