Bodensee und Allgäu zum Greifen nah

Den Blick auf „berge – see – weite“ können Besucher jetzt in der so betitelten Ausstellung in der Galerie im Kornhaus werfen. Malerei und Skulptur treten auf zwei Stockwerken in einen Dialog, der die Weite des Bodensees und der Allgäuer Landschaft auf der einen Seite, das Aufragende und Schroffe der Berge auf der anderen Seite widerspiegelt. Alessa Brossmer, aufgewachsen in Überlingen, und Helmut Rauch aus Vorarlberg führten anlässlich der Eröffnung am Freitag ein Künstlergespräch mit Galeriekreissprecher Otto Schöllhorn.

Sie sehen aus wie echt und sind doch entweder gemalt oder gegossen. Landschaften mit Öl, Acryl oder Tempera auf Leinwand gesetzt, die sich in schmalen und langen Querformaten eindeutig zu erkennen geben. Helmut Rauch hat sich den Blicken auf Bodensee und auf das Allgäu zugewandt. Während seine Bilder die Wände der Ausstellungs- flächen bespielen, nehmen Alessa Brossmers Aluminiumgüsse den freien Innenraum in Anspruch. Von oben herab hängen sie auf Plexiglasplatten freischwebend platziert an feinen Drahtseilen herab. Berge sind es, deren gratige Oberflächen silbrig glänzen. Den Abend begleiteten Kontrabassist Tiny Schmauch und Andreas Kerber im Wechsel mit Gitarre und Alphorn. Schon für diesen musikalischen Genuss lohne sich der Besuch der Ausstellung, begrüßte Finanzbürgermeisterin Christina Schnitzler die Gäste. Dabei betonte sie die Nähe beider Künstler zum Bodensee und zur Voralpenlandschaft, um auf den Ausblick von der Wilhelmshöhe über die Weite des Allgäus zu verweisen. Bei einem Besuch des Bregenzer Künstlerhauses Palais Thurn und Taxis sei der Galeriekreis, so Otto Schöllhorn, auf die Werke von Brossmer und Rauch gestoßen. Da sei schnell der Gedanke aufgekommen, das Duo nach Leutkirch einzuladen.

„Weite“ war das Stichwort zum Auftakt des Künstlergesprächs. Wie entdeckt jemand, der aus Feldkirch stammt, seine Liebe zum Allgäu, ging als Frage an Rauch. „Die Berge sind nicht so romantisch, sind eher eine Begrenzung und schränken die Bewegungsfreiheit ein“, erläuterte er, der von Haus aus Visueller Mediengestalter mit Studium bei Peter Weibel an der Hochschule für Angewandte Kunst in Wien ist. Er ist also zuallererst Fotograf und wurde dann, über den Umweg des Fotorealismus, zum Maler. Das Foto sei dabei sein Werkzeug, mit dem er Motive aussuche und diese dann in Malerei transportiere. Was dabei ins Auge fällt, ist neben der Weite, das teils Neblige, in den lichten Grüntönen und den weit hinten liegenden Bergketten. Ideallandschaften seien es, die farblich ein breites Spektrum offerieren. Von warm leuchtenden rotgelben Tönen hin zu scharfen Blau-Weiß-Kontrasten oder schwarz illuminierte Flächen unter schmalem rotglühenden Horizont in „Bodensee nachts“. Es sind Stimmungsbilder, deren malerischen Aspekte ein Foto kaum einzufangen schafft. Gerade durch das nicht ganz so Exakte kommt die eigene Imagination ins Spiel, sich Gemaltes in echt vorzustellen und darin zu schwelgen. In Frickingen bei Überlingen ist Alessa Brossmer groß geworden. Ihr Schulweg habe rund 800 Meter über dem See gelegen und ihr den Blick auf die Bergwelt freigegeben. Das habe sie geprägt. Sie ist gelernte Holzbildhauerin mit Studium bei Andrea Zaumseil an der Kunsthochschule Halle Burg Giebichenstein. Dort habe sie den Aha-Moment erlebt, als sie Restbestände von DDR-Aluminium für ihre gegossenen „Berge“ verwendete. Aufenthalte in der Schweizer Berglandschaft und jüngst auf Fjordinseln in Island folgten. Ihre scharfkantigen „Riesen“ schweben im Raum, sind auf Höhe des Betrachters installiert und so zum Greifen nah. Umschreiten lassen sie sich problemlos, wodurch sich auch das Geheimnis von einem Dahinter mühelos auflöst. Zeit braucht es allerdings, um das winzig kleine „Hüsli“ auszumachen. Brossmer hat Schweres gegen Leichtes getauscht.

Dabei erscheinen ihre Berge in ihrer Einzigartigkeit wie Juwelen, deren Herstellung mittels Wachsausschmelzverfahren einem alchemistischem Prozess gleiche. Die Ausstellung bietet Weite, bei der sich Berge, See und Allgäu ziemlich nahe sind.