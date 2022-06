Bocksaal-Festival mit Best of Tribute

Vier Bands und Künstlern wird am Samstag, 11. Juni, ab 20 Uhr im Bocksaal beim Best of Tribute ein musikalisches Tribut gezollt: Bereits zum achten Mal veranstalten lokale Künstler das akustische Festival in der Leutkircher Kultlocation. Mit dabei sind neben Lokalmatador Mr. Fabulous Gastmusiker aus dem ganzen Allgäu. In der letzten Zeit gabe es einige runde Jubiläen, deshalb wurden nun gerade diese Künstler ausgewählt, so die Veranstalter: 80. Geburtstag von Bob Dylan, 50 Jahre Queen, 10 Jahre Adele, 40 Jahre Münchener Freiheit. Neben der Akustikband „Mr. Fabulous & Friends“ – diesmal unterstützt vom Allgäuer Percussionist und Schlagzeuger Jörg Holik –performen witere drei Künstler.Julia Huber ist in der Region seit vielen Jahren solo und in verschiedenen Bandprojekten aktiv. Zur Zeit tourt sie mit der 13-köpfigen Formation Hugo 4.0 durch die Region. (www.instagram.com/chusihu). Mit dem Song „Nothing Can Tear Us Apart“ erreichte die Ravensburger Sängerin Shirley Günther Platz 4vier bei Nachwuchs-ESC im Europapark Rust. Gerade ist ihre 2. Single "Ihr kommt zu spät erschienen, den sie im Bocksaal erstmals live aufführen wird. (www.instagram.com/shirley_tyrasa). Seit über 30 Jahren ist Helle Dangel (Foto) mit verschiedenen Bands auf internationalen Bühnen unterwegs. Mit seinen Bands Exit und der Nina Falk Band trat er unter anderem schon in Ägypten und Dubai auf. Mit seinem live-acoustic-rock Soloprojekt tourt er durch Live-Locations, Kleinkunstbühnen, Kneipen und Biergärten. (www.helledangel.com).

Das Konzert am Samstag, 11. Juni, beginnt wie üblich um 20 Uhr, Einlass ist ab 19 Uhr. Karten gibt es für 10 Euro an der Abendkasse. Weitere Infos: www.delta-sound.de. Foto: Veranstalter