BMW-Fahrerin gefährdet in Urlau 15-jährigen Rollerfahrer

Zu einer gefährlichen Situation ist es am Dienstag kurz nach 6.30 Uhr in der Missener Straße in Urlau gekommen. Wie die Polizei berichtet, war ein 15-jähriger Junge mit seinem Cityroller in Richtung der Kreuzung Landstraße unterwegs, als ihm ein schwarzer BMW entgegenkam.

Die Fahrerin wechselte auf die linke Fahrbahn und hielt auf den Teenager zu, wodurch dieser gezwungen war, nach rechts auszuweichen. Da dies durch einen Zaun nur bedingt möglich war, wurde der Jugendliche erheblich gefährdet, blieb aber unverletzt.

Die 59-jährige Fahrerin des BMW erwartet nun eine Anzeige wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Personen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Leutkirch unter der Telefonnummer 07561 / 84880 zu melden.