BMW fährt in Lanzenhofen durch Vorgarten

Ein Autofahrer ist am Montag gegen 17 Uhr durch einen Vorgarten in Lanzenhofen gefahren. Der BMW-Fahrer befuhr nach bisherigen Erkenntnissen die Landesstraße von Weipoldshofen nach Lanzenhofen, als er in der Kurve bei Unger mutmaßlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit von der Straße abkam. Beim Durchfahren des Gartens wurden mehrere Sträucher und ein Baumstamm beschädigt, heißt es im Bericht der Polizei.

Im Anschluss fuhr der BMW, in dem sich wohl zwei dunkelhaarige etwa 30 Jahre alte Männer befunden hatten, in Richtung Lanzenhofen davon.