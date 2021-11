BMW brennt auf der A 96 bei Leutkirch

Durch ein brennendes Fahrzeug ist es am Mittwoch um 9 Uhr auf der A 96 zwischen der Anschlussstelle Aichstetten und der Anschlussstelle Aitrach zu Verkehrsbehinderungen gekommen. Der BMW eines 40-Jährigen fing zunächst im Motorraum an zu qualmen. Als der Rauch auch in das Fahrzeuginnere des Autos drang, gelang es dem Fahrer noch, das Auto auf den Standstreifen zu lenken und zu verlassen, bevor dieser im Anschluss Feuer fing. Die alarmierte Freiwillige Feuerwehr Leutkirch löschte den Brand. Der Streckenabschnitt musste zwischenzeitlich voll gesperrt werden. Bis zur Bergung des Fahrzeugs durch einen Abschleppdienst war die Fahrbahn bis um 10.25 Uhr nur einspurig befahrbar. Der BMW-Fahrer blieb unverletzt, an seinem Fahrzeug entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden, heißt es im Bericht der Polizei. Zudem wurde die Fahrbahndecke durch das Feuer beschädigt.