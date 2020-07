Blutspendetermin in Leutkirch

Weil der Bedarf an Blutspenden nach dem Corona-Lockdown sprunghaft angestiegen ist, ruft der Blutspendedienst des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) zur Blutspende in Leutkirch am Mittwoch, 22. Juli, und Donnerstag, 23. Juli, von 14 Uhr bis 19.30 Uhr in der Festhalle auf.

Damit Abstandsregeln eingehalten werden können, ist eine effektive Steuerung des Besucherstroms erforderlich. Hierzu wurde ein Terminreservierungssystem installiert. Das DRK bittet, unter https://terminreservierung.blutspende.de/m/leutkirch-festhalle persönliche Terminreservierung vorzunehmen. Dieser Service habe laut DRK gleichzeitig zur Reduzierung von Wartezeiten geführt.

Weitere Blutspendetermine oder Informationen sind unter www.blutspende.de oder unter der gebührenfreien Telefonnummer 0800/1194911 erhältlich.