Blumenbeete mutwillig zerstört

Bereits am Dienstag, und dies auch schon zum zweiten Mal, wurden Blumenbeete in der Liezenhofer Straße durch Unbekannte mutwillig zerstört, so dass das Aussehen erheblich in Mitleidenschaft gezogen wurde, berichtet die Polizei.

Vermutlich mittels eines „Gifts", eventuell auch Essigsäure, wurden die Blumen übergossen. Die geschädigte Blumeninhaberin schätzt den Schaden auf etwa 1000 Euro. Hinweise können beim Polizeirevier in Leutkirch, Telefon 07561 / 84880 gegeben werden.