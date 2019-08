Blumen und Kräuter auf vier Rädern

Einmal in der Woche ist ein Gartenwagen im Leutkircher Seniorenzentrum Carl-Joseph unterwegs. Der Duft der Blumen und der Geschmack der Kräuter regt Sinne an, die feuchte Erde lädt zum Pflanzen ein. So sollen die Bewohner auch ins Gespräch miteinander kommen, teilt die Vinzenz von Paul gGmbH mit.

„Darf ich Sie einladen?“ Betreuungskraft Brigitte Haas deutet auf das Wohnzimmer im dritten Stock, in dem ein Wagen mit vier begrünte Beeten steht. Die Bewohner der Wohngruppe Obstgarten und Kräutergarten lassen sich nicht lange bitten und nehmen an dem mit Schneidbrettern und Messern gedeckten Tisch Platz. „Kennen Sie die größte Apotheke der Welt?“, fragt Haas und startet mit einer Geschichte über die Heilkraft der Natur in den Nachmittag, der heute im Zeichen der Gartenarbeit steht.

„Wir versuchen unseren Bewohnern immer wieder neue Aktivitäten zu bieten und achten dabei darauf, dass alle daran teilnehmen können“, erläutert Svenja Karg, Leiterin des Seniorenzentrums, die Idee dahinter. Auf Rollen und mit verschiedenen Kräutern bestückt, kann der selbst gestaltete Gartenwagen auch zu immobilen Bewohnern ans Bett gefahren werden.

Bewohnerin Josée Thimm Dill sät auf der einen Seite des Gartenwagens an, auf der anderen werden Basilikum, Schnittlauch und Petersilie geerntet. Während die Gruppe am Tisch das Grün für den Kräuterquark klein schneidet, erzählt ein Bewohner, dass er als Kind den Sauerampfer frisch von der Wiese gegessen hat, eine andere Bewohnerin erinnert sich an den selbst gepflückten Lindenblütentee.

„Über das Tun kommen wir ins Gespräch und man erfährt mehr voneinander“, so Hildegard Wagner-Ebensperger, die den Nachmittag zusammen mit Haas begleitet. Doch auch jene Bewohner, die nicht direkt gärtnern wollen, profitieren. Einmal nach dem gemeinsamen Abschmecken für gut befunden, wird der Kräuterquark auf Cracker gestrichen und allen zum Verkosten gebracht.