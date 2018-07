Blues aus Oberbayern vor Bierfässernin Leutkirch

Die Band GProject Blues Band aus dem Münchner Süden spielt am Freitag, 27. Juli, auf der Rampe vor der Brauerei Härle in Leutkirch. Wie die Brauerei mitteilt, steht die Gruppe für einen abwechslungsreichen, klassischen und groove-betonten Blues.

Die Geschichte der Band beginnt 2007, als der Schlagzeuger und Toningenieur TomBo Ott die Band gründet. Drei Jahre später ging GProject Blues Band mit neuer Besetzung an den Start. Heute bilden TomBo Ott (Drums), Leonidas Kyriakakos (Guitar & Voc), Michael Staudenmeyer (Piano & Voc) und James Ransom (Bass) die Band.

Ihr Debutalbum „Blue Shadow“ erschien 2013 und belegte auf Anhieb den Platz 1 national für Best Blues. Kritiker und Fans hätte vor allem die stilistische Vielfalt des Quartetts überzeugt, das auf ihrer ersten CD mit 15 Titeln zeige, was die vier in Sachen Blues so alles drauf haben. Neben acht Eigenkompositionen covern sie sieben Titel von ganz unterschiedlichen Komponisten wie Merle Travis, Elmore James oder Joe Walsh. Und: die Mischung macht Lust auf mehr. Denn die vier sind nicht nur großartige Solokünstler – Leonidas virtuos an der Bluesgitarre, Staudi mit ausdrucksstarken Vocals und Tom und James als Pulsgeber der Band. Der Gruppe gelingt vor allem eines: sie interagieren, sie spielen miteinander, im wahrsten Sinne des Wortes. Ob akustische Slide-Gitarre oder Rock-Soli vom Feinsten, das Arrangement passt, so die Brauerei.

Das Konzert beginnt um 20 Uhr und kostet 12 Euro Eintritt, im Vorverkauf im Brauereikontor 10 Euro. Schüler, Studenten und Härle-Klubber zahlen 2 Euro weniger. Bei schlechtem Wetter spielt die Band in der Malztenne.