Blühendes Grünland muss kein Widerspruch sein

Vor vier Jahren hat die elobau Stiftung in enger Kooperation mit dem Netzwerk Blühende Landschaft ein in dieser Form einzigartiges Projekt ins Leben gerufen: Auf einer Fläche von 3,3 Hektar in Balterazhofen unweit der Waldkapelle wird wissenschaftlich untersucht, welchen Einfluss die Art der landwirtschaftlichen Nutzung auf die Artenvielfalt einerseits aber auch auf die Ertragssituation hat. „Gerade in der durch intensive Gründlandwirtschaft geprägten Region Allgäu ist durch die vielfach intensive Nutzung der Flächen eine besorgniserregende Artenarmut zu beobachten“ beschreibt der Landschaftsökologe Holger Loritz die Ausgangslage. Das bedeutet: Es gibt nur wenig Lebensraum für die ökologisch so wichtigen Insekten, die am Anfang der Nahrungskette stehen. Die Konsequenzen sind klar. Immer mehr Arten verschwinden.

Das Projekt „Buntes Grünland“ liefert bereits heute sehr aufschlussreiche Ergebnisse. Alleine durch eine Reduzierung der Anzahl der jährlichen Schnitte und durch den Verzicht auf künstliche Düngung und Gülleausbringung ist ein massiver Anstieg der Biodiversität zu beobachten. Und das erfreut letztlich auch das Auge. Gerade in dieser Jahreszeit, kurz vor dem ersten Schnitt, der Anfang Juni vorgesehen ist, steht die Wiese in bunter Blüte. Es summt und brummt in allen Richtungen.

„Wir haben uns genau diese spektakuläre Zeit ausgesucht, um auf Wiesenführungen am Donnerstag, 26. Mai, zu zeigen, wie eine naturnahe Grünlandfäche auch aussehen kann“, erläutert Stiftungsvorstand Peter Aulmann, der das Projekt 2018 ins Leben gerufen hat. „Artenreiche Wiesenflächen in dieser Größenordnung sucht man sonst in unserer Region vergeblich“, wirbt Aulmann weiter für die Veranstaltung. Geplant ist an dem Nachmittag auch ein Programm für Kinder, bei dem entdeckt, geforscht und gestaunt werden kann.

Weitere Informationen und zur Anmeldung unter www.lena-forum.de

Informationen zum Projekt und zu den Ergebnissen unter www.buntes-grünland.de