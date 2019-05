Blechbläserensemble gastiert in Leutkirch

Mit Posaunenklängen geht die Konzertreihe 2018/19 der „Leutkircher Klassik“ am Samstag, 11. Mai, um 19.30 Uhr in der Festhalle Leutkirch zu Ende. Das Quadriga Posaunenquartett hatte bereits 2011 das Leutkircher Publikum mit einem Epochen übergreifenden Programm begeistern können, wie es in der Ankündigung heißt. Nun spielen die vier Solo-Posaunisten aus Jena, Köln und Nürnberg ein zweites Mal in der Leutkircher Festhalle.

Laut Vorschau verspricht das Programm „bel et bon – schön und gut“ eine kontrastreiche Reise durch die Musikgeschichte: Interpretationen auf historischen und modernen Instrumenten und Musik aus fünf Jahrhunderten werden an diesem Abend geboten.

Mehrfach preisgekrönt

Das bei internationalen Wettbewerben mehrfach preisgekrönte Quartett wurde von Mitgliedern der Jungen Deutschen Philharmonie gegründet. Die vier Musiker – mittlerweile alle in renommierten Orchestern Deutschlands wie dem Gürzenich-Orchester Köln, der Staatsphilharmonie Nürnberg sowie der Jenaer Philharmonie beschäftigt – widmen sich gemeinsam seit mehr als 15 Jahren intensiv dem Ensemblespiel.

In ihren Konzerten überwinden Carsten Luz, Holger Pfeuffer, Martin Zuckschwerdt und Jan Böhme mit ihren Posaunen alle Repertoiregrenzen. Wie beim Quadriga Posaunenquartett üblich, werden die Konzertbesucher mit launigen Moderationen auf die jeweiligen Stücke eingestimmt.