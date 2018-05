Blasmusik und Alphornklänge beim Standkonzert

Beim Standkonzert am heutigen Freitag, 25. Mai, können sich die Zuhörer laut Pressemitteilung gleich auf zwei Musikgruppen freuen: Die Musikkapelle Urlau und das Allgäuer Alphorntrio präsentieren ab 19.30 Uhr fesche Blasmusik und beeindruckende Alphornklänge.

Den Auftakt macht die Musikkapelle Urlau unter der Leitung von Axel Menig mit dem Marsch „Regimentsparade“ und der Polka „Böhmisch soll es klingen“. Mit „Abendruhe“ und dem „Adelegger Alphornmarsch“ folgen zwei Stücke des Allgäuer Alphorntrios. Weiter geht es mit Sambaklängen bei „Memories of Sao Paulo“, dem Walzer „Sommermärchen“ und der Polka „Böhmische Herzen“, gespielt von der Musikkapelle Urlau. „Das Alphorn ruft vom Berge“, „Morgenruf“, „Föhnwind-Blues“ und „Spechtgeflüster“ sind weitere Programmpunkte des Allgäuer Alphorntrios. Die Urlauer Musikanten runden den Standkonzertabend mit folgenden Stücken ab: „Fuchsgraben Polka“, „Moviestar“, „Flotte Burschen“, „Ich war noch niemals in New York“ und der „Freibier-Polka“.