Bläsersextett Jena eröffnet die Reihe Leutkircher Klassik

Das Philharmonische Bläsersextett Jena spielt am Samstag, 8. Oktober, in der Reihe Leutkircher Klassik um 19.30 Uhr in der Leutkircher Festhalle. Das Ensemble in der Besetzung Klarinette, Fagott und Horn setzt sich aus Mitgliedern der Jenaer Philharmonie zusammen und besticht durch erfrischende Musizierfreude und klangliche Homogenität. Mitglied des Sextetts ist der Leutkircher und heutige Wahl-Jenaer Manfred Baumgärtner am Fagott.

Im 18. Jahrhundert entwickelten sich für Feste und andere Anlässe im Freien Harmoniemusiken für Blasinstrumente, deren Klang auch unter offenem Himmel weit trugen und den Menschen abwechslungsreiche Stunden bereiteten. Das Philharmonische Bläsersextett Jena möchte diese traditionell feinste, aber mit ihrer ursprünglichen Bestimmung als Freiluftmusik im Konzertsaal heute oft etwas vernachlässigte Musik neu zu Gehör bringen und tritt regelmäßig unter freiem Himmel wie auch im Konzertsaal auf.

Es hebt dabei immer wieder auch lange nicht mehr gespielte Schätze unbekannter Komponisten aus der Versenkung und stellt diese neben Klassiker dieser Besetzung. Gelungene Bearbeitungen ergänzen das Repertoire des Ensembles. Auf dem Programm des Konzerts in der Festhalle stehen folgende Werke: J. G. Lickl: Sextett Es-Dur op.11 Nr.1; A. Hafner: Sextett in Es-Dur D-WWW K7 Nr.6. Hierfür wurde das Notenmaterial von den Kunstsammlungen der Fürsten zu Waldburg-Wolfegg zur Verfügung gestellt.; C. M. v. Weber: Adagio und Rondo; W. A. Mozart: Divertimento „Die Zauberflöte“; L. v. Beethoven: Sextett Es-Dur op. 71.

An den Klarinetten spielen Vincent Nitsche und Wolfgang Perkuhn. An den Fagotten sind Matthias Schottstädt und Manfred Baumgärtner zu hören, an den Hörnern Anna Magdalena Euen und Hsin-Ju Lee.