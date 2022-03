Bläserensemble German Hornsound kommt zur „Leutkircher Klassik“

Hornklänge von unvergleichlicher Reinheit und Brillanz verspricht das Gastspiel des Bläser-Quartetts German Hornsound in der Konzertreihe „Leutkircher Klassik“. Die vier Hornisten spielen am Sonntag, 21. März, um 17 Uhr in der Festhalle Leutkirch Kompositionen und Bearbeitungen für vier Hörner aus Klassik und Romantik, wie mitgeteilt wird.

Die vier Hornisten Christoph Eß, Sebastian Schorr, Stephan Schottstädt und Timo Steininger kommen auf Einladung der Volkshochschule nach Leutkirch. Sie bieten ein Klangerlebnis in außergewöhnlicher Besetzung, heißt es. Das Quartett zeichne sich durch Homogenität, technische Perfektion und lebendige Spielfreude aus. Aus Fachkreisen werden die vier Musiker als die führenden Hornisten Europas bewertet. Es erklingen Arrangements für vier Hörner von Werken von Haydn, Mozart, Beethoven, Weber, Schumann, Mendelssohn, Hummel, Schubert, Brahms und Wagner.

Karten gibt es online unter www.reservix.de, im Direktverkauf bei der Touristinfo Leutkirch und nach Verfügbarkeit an der Tageskasse am Konzerttag ab 16 Uhr. Es gelten die derzeit gültigen Bestimmungen der Corona-Landesverordnung. Impf- und Genesungsnachweise sowie Testzertifikate werden am Einlass kontrolliert.