Bitteres Unentschieden für den FC Leutkirch

Auf äußerst bittere Art und Weise hat der FC Leutkirch auf dem heimischen Kunstrasen zwei wichtige Zähler im Kampf gegen den Abstieg liegen lassen. Bis vier Minuten vor dem Ende hatten die Allgäuer im Aufsteigerduell gegen den FC Mengen den fünften Saisonsieg in der Fußball-Landesliga vor Augen, ehe die Gäste wegen einer umstrittenen Schiedsrichter-Entscheidung noch das 2:2 erzielten.

Vor dem Ausgleichstreffer war FCL-Torhüter Paul Brünz beim Versuch, einen harmlosen Ball zu fangen, von seinem Gegenspieler zur Seite gerempelt worden. Zum Entsetzen der Leutkircher erkannte Schiedsrichterin Silke Adelsberger den Treffer von Lucas Mücke an und verwies während der anschließenden, lautstarken Proteste FCL-Trainer Bruno Müller sowie einen FCL-Betreuer des Spielfeldrands. „Das ist ein ganz klares Foul“, echauffierte sich Müller nach dem Spiel. „Klar gibt’s die Regel Torwartbehinderung vielleicht nicht mehr, aber es ist trotzdem ein Foul, wenn ich den Gegner anspringe und selber den Ball nicht kriege.“ Zu seinem Verweis sagte er: „Ich hab‘ nur geschrien: Schiedsrichter, Foul! Das war alles.“ Mengens Trainer Miroslav Topalusic bewertete die Situation völlig anders: „Mein Spieler geht nicht in den Torwart rein. Er geht nur geradeaus zum Kopfball hoch, der Torwart kommt halt nicht hoch und dann ist das Ding drin. Das müssen sich die Leutkircher selbst vorwerfen, tut mir leid.“

Obwohl die Hausherren sich gegen die von Beginn an offensiv anlaufenden Gäste zunächst schwer taten und den Ball oft zu schnell wieder verloren, gingen sie in der 13. Minute in Führung. Nach einem Eckball stocherte der aufgerückte Pius Rief den Ball über die Linie. Die Mengener zeigten bis zur Pause zwar die reifere Spielanlage, das 1:1 in der 41. Minute entsprang jedoch einer Einzelleistung von Tobias Nörz. Dieser wurde auf der linken Außenbahn nicht konsequent genug angegangen und versenkte den Ball unhaltbar im langen Eck.

FCL verpasst dritten Treffer

Im zweiten Abschnitt dauerte es nicht lange, ehe der FCL erneut in Führung ging. In der 56. Minute fing der agile Malick Dambel einen Querpass der Mengener Defensive ab und leitete den Ball auf Michael Koch weiter. Dieser passte sofort flach in die Mitte, wo Torjäger Can Bozoglu keine Mühe hatte, sein neuntes Saisontor zu erzielen. Mit der Führung im Rücken suchte Leutkirch über Konter die Entscheidung; die eingewechselten Armin Ljubijankic und Sebastian Schneider verpassten aber je zweimal den dritten FCL-Treffer.

„Wir müssen einfach das 3:1 machen, dann brauchen wir nicht mehr diskutieren“, suchte Leutkirchs Bruno Müller die Schuld nach Spielschluss nicht nur bei der Unparteiischen. Während er mit der Leistung seiner Mannschaft insgesamt zufrieden sein konnte, war sein Mengener Kollege Topalusic trotz des späten Punktgewinns bedient: „Wir haben das nicht ausgespielt, wie wir es im Training üben und das ist dann die Quittung, dass man gegen einen Abstiegsaspiranten sehr glücklich noch einen Punkt holt. Da fehlt einfach zu viel gerade.“

Der FCL bleibt nach der Punkteteilung mit 15 Zählern als Tabellen-14. ganz tief im Keller stecken. Mengen ist zwar nach wie vor Sechster, aber mit 28 Punkten in Sachen Klassenerhalt noch lange nicht auf der sicheren Seite.