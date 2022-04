Bittere Niederlage für Leutkircher Handballer

Im Duell zweier Tabellennachbarn haben die Handballer der TSG Leutkirch in der Bezirksklasse eine bittere 25:27-Niederlage gegen den TV Weingarten erlitten.

Die Anfangsphase fiel beiden Mannschaften schwer. Das erste Tor erzielte Weingarten erst in der vierten Minute. Dies war der Startschuss für ein hart umkämpftes Spiel. Keine der beiden Mannschaften konnte sich absetzen. Vor allem die Abschlüsse konnten nicht verwertet werden. Leutkirch verpatzte eine Gelegenheit nach der anderen, um in Führung zu gehen. Doch durch die Abwehr, sowie Tormann Andreas Lutz blieb es weiterhin eng. Nach 16 Minuten stand es gerade einmal 5:5. Leutkirch hatte selten solch ein torarmen Anfang. Weingarten hatte die Nase leicht vorne. Sie dirigierten das Spiel die meiste Zeit. Doch dank weiterer Paraden ihres Torwarts konnten die Leutkircher den Ausgleich immer wieder herstellen. Der Leutkircher Angriff kam aber nicht richtig ins Spiel. Der Halbzeitstand von 10:12 spiegelte dies auch wider. Die Stimmung auf der Tribüne wurde durch fragliche Entscheidungen angeheizt. Diese Hitze sollte sich auch auf die Spieler in Hälfte zwei übertragen.

Die Kabinenansprache weckte die Angriffslust der Leutkircher wieder auf. Man kam deutlich besser in die zweite Hälfte. Weingarten hatte jedoch passende Antworten parat. Es fielen viele schnelle Tore auf beiden Seiten. Dies führte zu einem Spielstand von 16:16 nach 36 Spielminuten. Den 125 Fans wurde ein spannendes Spiel versprochen und dieses bekamen sie auch. In der 40. Minute konnte Leutkirch erstmals das Ruder in die eigene Hand nehmen und in Führung gehen. Diese hielt aber nicht sonderlich lange an. Weingarten ließ sich einfach nicht abschütteln. 15 Minuten lang gab Leutkirch den Ton an. Durch eine Zwei-Minuten-Zeitstrafe gegen die TSG gelang es Weingarten allerdings, das Kommando zurückzuerlangen. Knapp fünf Minuten vor Spielende waren sie wieder in Führung. Leutkirch fehlte es am Ende an Kampfgeist und spielerischen Ideen, um das Spiel wieder zu drehen. Man musste sich mit einem verdienten 25:27 abfinden.

Die Saison neigt sich langsam dem Ende zu. Das nächste Spiel der Leutkircher ist am Sonntag, 10. April, um 18 Uhr auswärts gegen die HSG-Langenargen-Tettnang. Ein spannendes Spiel ist zu erwarten. Die HSG ist momentan auf dem zweiten Tabellenplatz und daher keineswegs zu unterschätzen.