Bitte dazusetzen, offene Gesellschaft

Am 18. Juni wurden zum wiederholten Male in ganz Deutschland Tische und Stühle auf die Straßen gestellt, Nachbarn und Passanten eingeladen und das gemeinsame Gespräch gesucht. Auch in Leutkirch wurde ein Tisch gedeckt. In der Marktstraße hatten das Familienbündnis, das Kinder- und Familienzentrum St. Vincenz und „Demokratie leben!“ im Café Ukraine International zum Austausch gebeten. Bei Kuchen, Kaffee und frischen Vespergurken reichten die Gesprächsthemen vom Gitarre spielen über das Thema Pflege bis hin zur Versorgung aufgefundener Jungvögel. „Gern wieder!“, da waren sich alle Beteiligten einig. Foto: „Demokratie leben!“