Bischof Gebhard Fürst kommt am Sonntag nach Leutkirch

Bischof Gebhard Fürst kommt am Sonntag, 29. September, zur Feier des Gottesdienstes anlässlich des Aktionstages zum Jubiläumsjahr von St. Martin (SZ berichtete) nach Leutkirch. In seiner 500-jährigen Geschichte hat dieser Kirchenbau zahlreiche Bischofsbesuche erlebt.

Zu einem besonderen Ereignis wurde in neuerer Zeit der erste Aufenthalt Bischof Sprolls im Jahr 1946 in Leutkirch nach dessen Rückkehr aus der Verbannung. Der von seiner Krankheit gezeichnete Bischof musste auf dem Tragsessel in die Kirche gebracht werden.

Hoch feierlich war auch die Weihe nach der großen Renovierung und Neugestaltung der Martinskirche 1972, die Carl Joseph Leiprecht noch als Rottenburger Amtsbischof vorgenommen hat. Während seines Ruhestandes von 1974 bis 1981 in Leutkirch wurde St. Martin „Bischofskirche in kleinem Rahmen“, mit einem Höhepunkt 1978 bei den Feierlichkeiten zu Ehren von Leiprechts Dreifachjubiläum – 75. Geburtstag, 50 Jahre Priester und 30 Jahre Weihbischof (seit 1948). Dazu war sein Nachfolger Georg Moser mit den Weihbischöfen Herre und Kuhnle sowie dem Domkapitel nach Leutkirch gekommen.

Erstes Großereignis bereits fünf Jahre nach der Weihe

Ein erstes großes „Bischofs-Event“ dürfte es aber schon fünf Jahre nach der Weihewoche im Jahr 1519 gegeben haben. Man kann annehmen, dass bei der Vorbereitung des „Tages von Leutkirch“, am 5. Juli 1524, der damalige Generalvikar von Konstanz und Oberpfarrer Leutkirchs, Johannes Fabri, beteiligt war.

Die Reformationsereignisse waren nach der Leipziger Disputation zwischen Luther und Eck (1519), dem Wormser Reichtstag von 1521 und der Züricher Disputation zwischen Zwingli und Fabri 1523, weiter fortgeschritten. Jetzt ging es darum, wie es die Stände und Städte des Reiches mit der, dem Wormser Edikt folgenden Reichsacht Luthers halten wollten.

Bischof Carl Joseph Leiprecht (links) war 1978 bei der Entstehung dieses Bildes bereits im Ruhestand. Neben ihm steht der damals aktive Bischof Ernst Moser. (Foto: Archiv Emil Hösch)

Nach Walter Friedensburg, Autor von „Der Regensburger Konvent von 1524“ aus dem Jahr 1886, kamen damals folgende Würdenträger nach Leutkirch: die Bischöfe von Konstanz und Augsburg, der Fürstabt von Kempten, Vertreter der Städte Wangen und Isny, Graf Wolfgang von Montfort, die Truchsessen Wilhelm und Georg von Waldburg sowie die Herren Jörg von Frundsberg und Jörg von Benzenau. Da solche Versammlungen meist mit einem Gottesdienst begannen, könnte dieser Tag auch ein Großereignis für St. Martin gewesen sein.

Der Leutkircher „Abschied“ (Beschluss) legte fest, dass jeder Stand die kaiserlichen Mandate nochmals verkünden und Übertreter, sprich die Verbreiter von Luthers Schriften und Lehren, ernst verwarnen, dann aber laut dem Edikt bestrafen sollte.

Nur Isny meldete dazu Bedenken an. Fabris Teilnahme in Leutkirch ist eher unwahrscheinlich, denn der von König Ferdinand einberufene Konvent altgläubiger Stände in Regensburg begann am 26. Juni und zog sich einige Wochen hin. Fabri und Eck haben dort sonntags gepredigt und waren maßgeblich an der Arbeit der Ausschüsse beteiligt. Die Beschlüsse wurden die „Regensburger Reformation“ genannt.

Bischof Fabri und Abt Benedikt: Gottesdienste in St. Martin?

Ob Johannes Fabri nach seiner Ernennung zum Bischof von Wien im Jahr 1530 – er blieb bis zu seinem Tod 1541 auch Oberpfarrer in Leutkirch – feierlich Bischofsgottesdienst in St. Martin gehalten hat, ist nicht überliefert. Dass ihm die Verbindung zu seiner Heimat lebenslang wichtig war, belegen aber seine zahlreichen und ansehnlichen Stiftungen im Raum Leutkirch. Besuche in seiner Heimat sind wahrscheinlich, erhaltene Dokumente dazu gibt es jedoch nicht.

Auch bei dem, in der Zeit des 30-jährigen Krieges als Abt Benedikt im Kloster Wiblingen wirkenden Sohn der Leutkircher Uhrmacherfamilie Rauch, sind bleibende Kontakte zu Familie und Stadt wahrscheinlich, aber Belege für Besuche und Abtsgottesdienste in Leutkirch sind nicht erhalten. Sein Vater hatte für das Kloster als Uhrmacher gearbeitet und den Sohn in die Klosterschule gebracht.

Balthasar Rauch wird von Pfarrer Maucher in seiner Chronik zu den überlebenden der Pest von 1635 als, möglicherweise letzter, katholischer Ratsherr genannt. Auch die zu dieser Zeit im Leutkircher Frauenkloster lebende Sr. Regine gehörte zur Familie Rauch.

Einen feierlicher Abtsgottesdienst in der Martinsgemeinde gab es sicher im Jahr 1762, als der aus Rom erworbene Katakombenheilige St. Gratus vor der Stadt abgeholt und vom Abt des Klosters Rot in großer Prozession durch die Stadt in die Martinskirche geleitet wurde. Im dazugehörigen Bericht wird mit Interesse vermerkt, dass es dazu keinerlei Missfallensäußerungen der Akatholici (Protestanten) gab, ganz im Gegenteil: Eine kleine Stadtgarde am Tor salutierte sogar.

Leutkircher Prälaten-Tage in den 1540er-Jahren

Gerwig Blarer, zur Zeit des Leutkircher Kirchenbaus in Weingarten Abt und damit Herr im Klosteramt Ausnang und Nachbar der Stadt, hatte bald eine Art Präsidentschaft der schwäbischen Prälaten zu übernehmen.

Wenn er die Äbte der Reichsklöster von Irsee bis Kaisheim, von Marchtal bis Isny – in Ochsenhausen hat Gerwig auf Wunsch Kaiser Karl V. bald selbst das Abtsamt mitübernommen – zu Beratungen zusammenholen musste, hatte er bis in die 1540er-Jahre diese Prälatentage in Leutkirch angesetzt.

Es darf angenommen werden, dass sich die geistlichen Herren auch mal in der Kirche aufgehalten haben. Und wenn auch nicht immer alle Äbte kamen, muss es in der Stadt und in der Kirche ein eindrucksvolles Bild gewesen sein. Als Gerwig im Jahr 1547 das Patronat in Leutkirch von Stams übernommen hatte, war in St. Martin fast zwei Jahre evangelischer Gottesdienst gehalten worden und er musste sich bei seiner Rekatholisierungsaufgabe ohne durchschlagenden Erfolg mit den Leutkircher Protestanten auseinandersetzen. Ein Prälatentag wurde hier nicht mehr angesetzt.