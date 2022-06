Bis zu 33 Cent weniger: Tankrabatt hinterlässt am ersten Tag deutliche Spuren

Viele Autofahrer dürften im Verlauf des Mittwochs erfreut auf die Preise an den Tankstellen geblickt haben: Der Tankrabatt hat in Leutkirch, Isny und Bad Wurzach bereits am ersten Tag Spuren hinterlassen.

Die Spritpreise an der Isnyer Avia-Tankstelle am Dienstag um 13.30 Uhr. (Foto: Tobias Schumacher)

Die Spritpreise an der Isnyer Avia-Tankstelle am Mittwoch gegen 13.30 Uhr. (Foto: Tobias Schumacher)

Die Redakteure von Schwäbische.de hatten jeweils eine Tankstelle in Leutkirch, Isny und Bad Wurzach am Dienstag, vor dem Tankrabatt, fotografiert und das einen Tag später zu einer ähnlichen Uhrzeit wiederholt.

Ergebnis: In Leutkirch sank der Preis für einen Liter Super E5 innerhalb eines Tages um 33 Cent, der für einen Liter Diesel um elf Cent. In Isny lag die Differenz bei E5 bei 23 Cent und bei Diesel bei vier Cent; in Bad Wurzach betrug der Unterschied 25 Cent beziehungsweise sieben Cent.

Die Spritpreise an der Leutkircher Ran-Tankstelle am Dienstag um kurz vor 12 Uhr. (Foto: Simon Nill)

Die Spritpreise an der Leutkircher Ran-Tankstelle am Mittwoch gegen 13 Uhr. (Foto: Patrick Müller)

Wie im Vorfeld vermutet, wurde damit in der Regel aber noch nicht die komplette Steuerentlastung von 35,2 Cent pro Liter bei Benzin und 16,7 Cent bei Diesel, je inklusive Umsatzsteuer, an die Kunden weitergegeben.

Das Bundesfinanzministerium hatte laut eines Berichts im „Spiegel“ bereits am Montag darauf hingewiesen, dass die Preise möglicherweise erst nach und nach sinken werden. Wurden Kraftstoffe bereits im Mai an die Tankstelle geliefert, so seien sie noch mit den alten und höheren Steuern belastet, so die Erklärung.

Vor der Steuerentlastung am Mittwoch haben die Spritpreise allerdings noch einmal kräftig zugelegt, wie der ADAC berichtet. Sowohl Benzin als auch Diesel hätten sich im Vergleich zur vergangenen Woche im bundesweiten Tagesschnitt um mehrere Cent verteuert.

Diese Preise waren am Dienstag kurz nach 14.30 Uhr an der Esso-Tankstelle in Bad Wurzach gültig. (Foto: Steffen Lang)