Birgit Feil und Joachim Lehrer stellen aus

Schon für das vergangene Jahr vorgesehen, zeigt die Galerie im Torhaus unter dem Titel „seltsam bekannt“ Skulpturen von Birgit Feil (Leonberg) und phantastische Malerei von Joachim Lehrer (Tübingen). Die vom Leutkircher Galeriekreis organisierte Ausstellung wird laut Pressemitteilung mit einem Künstlergespräch am Sonntag, 11. Dezember, um 11 Uhr eröffnet. Musikalisch umrahmt wird die Vernissage mit Akkordeonklängen von Vladimir Bussovikov.

Seltsam vertraut wirken die Personen und Situationen dieser hier gezeigten künstlerischen Welt, ob sichtbar oder unsichtbar. Birgit Feil kennen die Besucher noch gut vom Skulpturenweg 2016. Ihre Figuren strahlen etwas Vertrautes, Zeitloses aus, so die Mitteilung weiter. Sie wirken lebensecht und verströmen eine verblüffende Präsenz. Inzwischen sind manche Figuren aus der statischen Haltung heraus aktiver geworden, fahren Seilbahn oder hängen am Trapez.

Der Mensch ist in Joachim Lehrers altmeisterlicher Malerei nicht zu sehen, wohl aber Wohnwagen, Autos und einsame Häuser, in denen sich der Mensch in seiner Einsamkeit eingerichtet hat, auf atemberaubenden Bergeshöhen, an einem Abhang, in der Weite einer öden Steppe oder von Meeresgischt umgeben. Hintersinnig mit den Mitteln des Surrealen stellt der Maler die Natur der vergänglichen Kultur und mobilen Technik gegenüber.

Zu sehen ist eine faszinierende Ausstellung, durch die die Besucher mit Schmunzeln und schelmischem Hintersinn gehen kann.

Als Begleitprogramm findet am Freitag, 6. Januar, um 16 Uhr „Eine Stunde Kunst“ mit Einführung und Gespräch über das Werk der beiden Künstler statt.