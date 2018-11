Biografien, Dokumentationen, Dramen und Komödien

Das Winterprogramm des Leutkircher Central-Theaters steht fest. Bis Anfang März haben sich die Mitglieder des Cineclubs wieder ein abwechslungsreiches Programm für die Besucher ausgedacht. Zu sehen sind unter anderem Biografien, Dokumentation, Dramen sowie Komödien. Zusätzlich dürfen sich Kinder über drei Familienfilme freuen.

Los geht es in der Zeit von 6. bis 9. Dezember mit einem Musikdrama über die Rockband Queen, die sich „Bohemian Rhapsoy“ nennt. In der Zeit, von 13. bis 16. Dezember steht eine Biografie über den Liedermacher und Querdenker Gerhard Gundermann auf dem Programm. Mit dem Film „Simpel“ strahlt der Cineclub am 18. Dezember eine Tragikomödie über ein ungleiches Brüderpaars aus, das im Laufe der Zeit eine tiefe Freundschaft entwickelt. „Mackie Messer – Brechts Dreigroschenoper“ heißt das Kunstdrama, das von 20. bis 23. Dezember ausgestrahlt wird.

In der Zeit, von 3. bis 6. Januar, dürfen sich die Besucher auf das naturalistische Wildnis-Aussteiger-Drama „Leave No Trace“ freuen, das von einem tief berührenden Vater-Tochter-Verhältnis handelt und viel über Amerika erzählt. Weiter im Programm geht es von 10. bis 13. Januar mit der Tragikomödie „25 km/h“ von „Friendship!“-Regisseur Markus Goller. Am 17. sowie am 18. Januar gibt es den Thriller „The Guilty“ des dänischen Regisseurs Gustav Möller zu sehen. Mit „Wo bist du, Joao Gilberto?“ zeigt der Cineclub am 19. und 20. Januar eine Nacherzählung des Buches „Hobalala“ von Marc Fischer. Eine moderne sowie märchenhafte Parabel gibt es mit dem Drama „Glücklich wie Lazzaro“, das in Cannes den Preis für das beste Drehbuch erhielt, in der Zeit von 24. bis 27. Januar zu sehen.

Politisch wird es vom 31. Januar bis 3. Februar im Central-Theater mit dem packenden Drama „Wackersdorf“ zum legendären Protest in den 80er-Jahren. Als nächste Ausstrahlung steht am 7. sowie am 8. Februar, die amerikanische Dokumentation „Ex Libris – Die Public Libary von New York“ auf dem Programm. Ein wildes Porträt der sowjetischen Rockszene gibt es am 9. und 10. Februar mit dem Musikdrama „Leto“ zu sehen, bevor von 14. bis 17. Februar, eine Biografie über die Jugendzeit von Astrid Lindgren ausgestrahlt wird. Mit der französischen Gesellschaftskomödie „Champanger & Macarons“, wird es in der Zeit von 24. bis 24. Februar ziemlich bissig im Kino. Als Schlusslicht der Saison kommt von 28. Februar bis 3. März, die Verfilmung des Bestsellers von Robert Seetahaler „Der Trafikant“ auf die Leinwand.

Im Rahmen der Familienfilme stehen folgende Ausstrahlungen auf dem Programm: 2., 9., 16. und 23. Dezember: „Elliot“; 6., 13., 20 und 27. Januar, gefolgt von „Wildhexe“, am 3., 10., und 17. Januar sowie am 3., 10., 17. und 24. Februar der Film „Tabaluga“.