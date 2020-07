Bio-Gärtnerhof öffnet seine Pforten

Der Umweltkreis, der Kneipp-Verein und die Bürgerinitiative Kernig laden am Samstag, 1. August, um 16 Uhr zu einer Besichtigung des Bio-Gärtnerhofs Palm-Kiefl ein.

Der Hof befindet sich in Kißlegg-Oberreute auf 720 Metern Höhe und damit in Grenzertragslage für Gemüseanbau, heißt es in einer Pressemitteilung des Umweltkreises. Dennoch würde dort ein große Vielfalt an Gemüse und Kräutern wachsen. Der Rundgang durch den Bio-Gärtnerhof führt durch den Gemüse- und Kräutergarten, die Gewächshäuser, die Kräutertrocknung, die Lagerräume und den Kuhstall. Durch die aktuelle Corona-Verordnung ist die Anzahl der Personen begrenzt. Eine Teilnahme ist nur mit Eintrittskarte möglich. Karten gibt es im Gäste- und Bürgerbüro Kißlegg und auf den Wochenmärkten in Kißlegg am Samstag und in Leutkirch am Montag am Stand des Gärtnerhofs Oberreute.