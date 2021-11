Bildmeditation am zweiten Adventssonntag in St. Martin

Zu einer adventlichen Bildmeditation mit Pater Meinrad Dufner OSB laden der Förderverein Galluskapelle Winterberg und die Katholische Kirchengemeinde St. Martin am Sonntag, 5. Dezember, um 18 Uhr in die Stadtpfarrkirche St. Martin ein.

Meinrad Dufner ist Mönch, Künstler, Autor und Seelsorger in der Benediktinerabtei Münsterschwarzach am Main. Er war schon öfter in Leutkirch. 2018 hielt er in der katholischen Pfarrkirche St. Martin eine Fastenpredigt. Und bereits 2010 hatte der Benediktiner die Galluskapelle kennengelernt. Er sprach damals bei der Eröffnung der Ausstellung mit Arbeiten des Kressbronner Künstlers Hagen Binder.

„Der Weg des Menschen“ ist der Titel eines Bilderzyklus, den der Förderverein Galluskapelle ab 28. März in der Autobahnkirche an der A 96 gezeigt hatte. Die anhaltende Pandemie hatte eine Eröffnung mit dem Künstlerpater verhindert. In den Anliegenbüchern der Galluskapelle legen zahlreiche Einträge Zeugnis davon ab, dass die Ausstellung in der Galluskapelle viele Menschen sehr berührt hat. So entstand die Idee, Pater Meinrad zu einer Bildmeditation einzuladen, die in der geräumigen Martinskirche unter den gewohnten Pandemie-Bedingungen stattfinden soll. Bei der Bildmeditation in der Kirche St. Martin werden die Bilder in großformatigen Projektionen gezeigt und vom Pater Meinrad im Rahmen einer adventlichen Andacht gedeutet und erläutert.

Um Voranmeldung im Pfarrbüro St. Martin Telefon 07561 / 8489570 oder Email: stmartinus.leutkirch@drs.de) wird gebeten.