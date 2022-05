Bilderbuchritte auf der Reitanlage in Herbrazhofen

Am Sonntag ist Springturnier des Reit- und Fahrvereins Diepoldshofen auf der Reitanlage in Herbrazhofen unterhalb der schönen Kulisse von Schloss Zeil mit vielen sportlichen Höhepunkten nach vier Tagen zu Ende gegangen. Den Teilnehmern wurden 17 verschiedene Prüfungen mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden angeboten, bei denen insgesamt mehr als 1000 Reiter an den Start gingen.

Zahlreiche Teilnehmer nahmen das Angebot des Vereins an, ihre Pferde über die Veranstaltung im eigens dafür aufgebauten Stallzelt unterzubringen. Bei optimalen Bedingungen erfreuten sich nicht nur die Teilnehmer, sondern auch die vielen Besucher insbesondere am Sonntag über die profesionell vorgestellten Pferde und spannenden Ritte. Wie erwartet war auch in diesem Jahr das U 25 Springen der Klasse S – als Jugendförderpreis ausgeschrieben – ein absolutes Highlight, das die mehrfache Baden-Württembergische Juniorenmeisterin und Nationenpreis-Reiterin Lea-Sophia Gut neben einem weiteren S-Springen für sich entscheiden konnte.

Die erst 13-jährige Leonie Assmann aus Wangen, belohnte sich mit einer ebenfalls bravurösen Nullrunde mit dem dritten Platz in dieser Prüfung und gleichzeitig ihrer ersten Platzierung in der schweren Klasse. Der anschließende Große Preis, ebenfalls einer Springprüfung der Klasse S, mit einer Hindernishöhe bis 1,40 Meter wurde nach sechs fehlerfreien Ritten in einem spannenden Stechen entschieden. Hier hatte die aus Österreich angereiste Monika Niederländer, bereits im Normalumlauf mit ihren beiden Pferden eine perfekte Nullrunde präsentiert und die Sympathie der Zuschauer auf sich gezogen. Alina Hertwig aus Meckenbeuren konnte ebenfalls ihre beiden Pferde mit Bilderbuchritten fehlerfrei ins Ziel bringen.

Der gebürtige Leutkircher Springprofi Edwin Schmuck konnte sich als einziger Vertreter der männlichen Teilnehmer mit seiner Stute Quintana auf Rang sechs in die Siegerliste eintragen. Unter tosendem Applaus konnte letztlich Monika Niederländer ebenfalls wieder mit zwei Nullrunden im Stechen und der schnellsten Zeit das Springen für sich entscheiden und die Siegerschleife mit Ehrenpreis nach Hause nehmen.

Für den Verein steht Ende August mit der Ausrichtung der Württembergischen Meisterschaften im Fahren bereits die nächste Großveranstaltung auf dem Plan.