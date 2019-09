Biertreber bringt Fahrschüler zu Fall

Aus noch ungeklärter Ursache hat sich laut Polizei die Verriegelung des Tandemkippers eines landwirtschaftlichen Gespanns geöffnet, mit dem ein 20-Jähriger am vergangenen Freitag gegen 12.45 Uhr die Karlstraße befuhr. Dadurch gelangte eine größere Menge Biertreber auf die Fahrbahn.

Die verlorene Ladung verschmutzte die Fahrbahn großflächig, wodurch in der Folge ein 16-jähriger Fahrschüler mit einem Motorrad stürzte. Am Motorrad entstand Sachschaden, den die Polizei in ihrer Mitteilung nicht näher bezifferte, die Reinigung der Fahrbahn übernahmen Mitarbeiter der Straßenmeisterei Leutkirch, unterstützt wurden sie vom Verursacher, der allerdings verwarnt wurde.