„Bienen Papst“ Radetzki spricht in Leutkirch

„Ist das Bienen- und Insektensterben noch zu verhindern – ein Abend über die Notwendigkeit einer Wende“: So lautet der Titel einer Veranstaltung, zu der die Elobau-Stiftung in Zusammenarbeit mit der Volkshochschule Leutkirch und dem Umweltkreis am Donnerstag, 7. Juni, um 19.30 Uhr in die Festhalle Leutkirch einlädt.

Dazu kommt mit dem erfahrenen Imkermeister und Lobbyisten Thomas Radetzki, der als Vorstand der Aurelia-Stiftung in Berlin arbeitet, einer der bedeutendsten Bienen-Aktivisten Deutschlands nach Leutkirch, heißt es in der Ankündigung. In seinem Vortrag geht der Referent anhand von Zahlen, Daten und Fakten sowohl auf die aktuelle Situation von Bienen und anderen Insekten, als auch auf deren Rolle in den natürlichen Kreisläufen ein. Nicht zuletzt die immer lauter werdende öffentliche Diskussion dieses Themas, verbunden mit Ansätzen für eine ökologische Wende sowie Möglichkeiten, was jeder Einzelne von uns tun kann, stehen im Zentrum des Abends.

Einen großen Erfolg im Sinne des Bienenschutzes konnten Thomas Radetzki und die Aurelia-Stiftung mit zahlreichen Mitstreitern vor wenigen Tagen erreichen: In einem jahrelangen Rechtsstreit ging es um den reduzierten Einsatz von Neonicotinoiden in der industriellen Landwirtschaft. Angelegt hatten diese sich mit den Konzernen Bayer, BASF und anderen, die auf Schadenersatz in Milliardenhöhe geklagt hatten, da der Einsatz der Pflanzengifte politisch eingeschränkt wurde. Nicht zuletzt dank der beharrlichen Lobbyarbeit von Thomas Radetzki und seines Teams hat der Europäische Gerichtshof die Reduzierungsgesetze nun höchstrichterlich bestätigt, kann man weiter in dem Pressetext lesen.

„Mit dem Abend wollen wir das Thema Artenvielfalt, das wir mit einer ganzen Reihe an Einzelprojekten zu einem der Schwerpunkte unserer Stiftungsarbeit gemacht haben, inhaltlich ergänzen“, erläutert der Vorstand der Elobau-Stiftung, Peter Aulmann, laut des Presseberichts den Hintergrund der Veranstaltung. Karl-Anton Maucher ist sich sicher, dass dieses Thema die Menschen bewegt. „Wir freuen uns deshalb ganz besonders über das Zustandekommen eines solchen Abends“, so der Leiter der VHS.