Bezaubernde Klänge zur Winterzeit

Wie schon das ansprechende Plakat erahnen ließ, haben vier junge Profimusiker in der Dorfkirche in Diepoldshofen mit „Winterklänge“ ein ungewöhnlich vielseitiges Adventskonzert gezaubert, das eine Stunde lang Ruhe und Besinnlichkeit über die Besucher ausstrahlen ließ. Das Musikerensemble, bestehend aus Bernd Geser am Euphonium, dem Schlagzeuger Andreas Zimmermann am Marimbaphon, dem Organisten Jorge E. Garcia und Emma Riemer mit Tuba, Violine und Gesang, wartete mit einem facettenreichen und ansprechenden Konzert vor außergewöhnlich hoher Besucherzahl auf.

Dass diese vier Musiker, die im Brandnertal, Montafon und Vorarlberg an Musikschulen tätig sind, zu diesem Konzert so viele, auch junge Zuhörer, nach Diepoldshofen locken konnten, ist wohl Bernd Geser und Emma Riemer geschuldet, die beide im Ort wohnen und nebenher auch die Musikkapellen Deuchelried und Muthmannshofen leiten.

Die Zuhörer konnten ein abwechslungsreiches und anspruchsvolles Programm genießen, das sich von vorweihnachtlichen Ohrwürmern wohltuend abhob. Mit Klängen, die den Zauber des Winters um die Weihnachtszeit einfingen, darunter Eigenkompositionen und selbst arrangierte Stücke für einzelne Instrumente, immer wieder in neuer Konstellation, mit traditionellen und weltmusikalischen Weisen – vom Jodler bis zum Weihnachtslied. Auch mit einem Hauch von Finnland und Schweden wurden die Zuhörer überrascht.

Ganz bewusst war kein Programm ausgelegt, um sich von der Musik und dem Dargebotenen überraschen lassen zu können. So waren ungewöhnliche Klangerlebnisse, wie das einleitende Orgelspiel mit Tuba-Begleitung in einer ungewöhnlichen Tonspanne zu hören oder die rhythmische Melodie beim Zusammenspiel von Euphonium und Violine, die Klangfarben gezupft und gestrichen.

Zwischen der Musik brachten Emma Riemer und Bernd Geser besinnliche Texte, darunter „Der Abend kommt von weit gegangen“ oder „Weihnachten“ von Hermann Hesse mit Marimbaphon-Untermalung einfühlsam zu Gehör. Die ausklingenden Töne einer Orgelimprovisation zu dem nachdenklichen Text „Eine stille Stunde“ trugen die gesprochenen Worte geradezu weiter in den Raum. Das anschließende Marimbaphon-Solo erzeugte einen Melodienreigen, der den Winterzauber mit Schneeflocken und Eisblumen vor Augen wach werden ließ.

Überraschende Klangbilder entstanden, als die tiefe, sanfte Melodie eines Albinoni-Satzes, gespielt von Emma Riemer mit der Tuba, sich unter perlende Harfenklänge des E-Pianos legten, eigentlich paradox, aber von eindringlichem Effekt. Für Überraschung und Beifall sorgten die vier Musikanten auch, als sie vortraten und einen herzhaften Jodler zum Besten gaben.

Beschwingte Rhythmen gab es bei „Dronning Marianne“. Violine und Euphonium teilten sich die wiegende Melodie, bevor es überging in heitere Country-Rhythmen. Nach Dankesworten an alle, die zum Gelingen des Konzerts beigetragen haben, erklang sehr stimmungsvoll und ohne Pathos die alte Weise „Es ist ein Ros entsprungen“, dreistimmig mit sanfter E-Piano-Untermalung, die letzte Strophe im Summton. Mit herzlichem Beifall belohnt erklang noch als Zugabe „Stille Nacht“, das Euphonium gab die Melodie vor, die Violine führte weiter, untermalt von E-Piano und Marimbaphon. Stimmig.