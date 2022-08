Bewerbung zur Erzieherausbildung an der GSS Leutkirch

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Im kommenden Schuljahr können an der Geschwister-Scholl-Schule bis zu 20 Schüler mehr ausgebildet werden als im vergangenen Schuljahr. Besonders erfreulich ist, dass eine neue 3BKSP-PIA-Klasse zustande kommt. Anders als die vollzeitschulische Ausbildung zum Erzieher ist die PIA-Ausbildung eine praxisintegrierte Ausbildung. Während der dreijährigen Ausbildung am Berufskolleg und in einer Tageseinrichtung für Kinder sind die Schülerinnen und Schüler bei einem Ausbildungsträger angestellt und erhalten von diesem eine Ausbildungsvergütung. Gerne beraten wir Interessenten über mögliche Wege zum Beruf des Erziehers. Anmeldungen für das kommende Schuljahr sind noch bis Anfang September möglich. Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Homepage unter www.gss-leutkirch.de oder über die Abteilungsleitung Herrn Berthold Miller unter Tel. 07561 9811-300.