Bewährtes VHS-Team stellt sich Herausforderungen

Die Volkshochschule Leutkirch (VHS) hat im Vergleich zum Vorjahr einen leichten Rückgang bei der Gesamtzahl der Unterrichtseinheiten und Teilnehmer zu verzeichnen. Zudem gab es starke Bewegungen in den Fachbereichen, Verluste bei den Klassikkonzerten und beim „Dauer-Sorgenkind Abo-Theater in der Festhalle“ sowie Mühen bei der Suche nach Dozenten und einer Leitung in Aichstetten.

Dennoch sieht die VHS keinen Anlass, starke Sorgenfalten zu ziehen, angesichts eines aktiven Teams von Vorstand, Mitgliedern im Verein und Geschäftsführung, das sich seit eh und je kompetent den Herausforderungen gestellt hat. So der allgemeine Tenor bei der Hauptversammlung am Dienstagabend im gut besuchten Bocksaal.

Bewährt hat sich seit Jahren die im Land seltene Konstruktion der Volkshochschule als Verein mit der festen Unterstützung der Stadt, um so den Bürgern einer großen Flächengemeinde ein außergewöhnlich breites Angebot an Bildung und Kultur zu ermöglichen. Für den Vorstandsvorsitzenden, Kurt Lillich, wie den Leiter, Karl-Anton Maucher, haben sich dabei besondere Alleinstellungsmerkmale entwickelt, wie die Ballettschule in nun neuen Räumen, die Sommerakademie, das Kindertheater, Kleinkunsttage und der Talk im Bock. Zudem laufen die Kooperationen mit Vereinen gut, die ebenfalls zu einem hochwertigen Kulturprogramm beitragen.

Dank des deutlichen Rückganges der Integrationskurse soll nun der Fokus wieder mehr auf die Weiterentwicklung des Bildungsprogrammes gerichtet werden. Zudem den realen Gegebenheiten Rechnung tragend, werden die Theater-Gastspiele in der Festhalle auf vier Abende reduziert, wobei zwei davon als auch für Schüler interessante Stücke vorgesehen sind. Außerdem soll, um die die Zuschüsse des Landes zukünftig zu sichern, die Zertifizierung der Volkshochschule erreicht werden. „Sie ist damit für die Herausforderungen gut aufgestellt“, so Oberbürgermeister Hans-Jörg Henle, „und darf bald 5000 neue Kunden von Center-Parcs einbeziehen“.