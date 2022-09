Bevölkerung geht es „sehr schlecht“

Mit dem Verein „Hilfe für Herat“ unterstützen Lamm-Wirt Aziz Rahimi und seine Ehefrau Roza seit vielen Jahren ein Waisenhaus in ihrem Heimatland Afghanistan. Regelmäßig helfen sie dort vor allem mit Lebensmitteln. Mit der Machtübernahme der Taliban im vergangenen Jahr hatte sich die Lage für die Menschen in Herat zuletzt deutlich verschlechtert.

„Eigentlich war unsere nächste Lieferung im Halbjahresturnus für Februar 2022 geplant gewesen – und vom Waisenhaus wie den Witwen heiß ersehnt. Doch durch die Machtübernahme der Taliban waren wir zunächst in völliger Ungewissheit, was passieren würde und welche Optionen zum Helfen wir noch haben würden“, teilt Aziz Rahimi mit. Zudem seien viele Banken vorübergehend zahlungsunfähig gewesen. „Wir hätten also zwar Geld auf das Konto unserer internationalen Bank in Afghanistan transferieren, aber es hätte nicht ausgezahlt werden können.“

Inzwischen habe sich die Lage der Banken allerdings stabilisiert. Trotzdem verfügten die Geldinstitute nur über ein bestimmtes Kontingent an Geld, das sie täglich auszahlen könnten, was wiederum zu Warteschlangen vor den Banken führe. Der Bevölkerung gehe es nach Einschätzung von Rahimi „sehr schlecht“. Die Wirtschaft stehe still, es gebe kaum Arbeit.

Die Kinder im vom Lamm-Wirt unterstützten Waisenhaus hätten sich im vergangen halben Jahr mit betteln „irgendwie über Wasser halten“ müssen. Im Mai beschloss der Leutkircher Verein dann, 5000 Euro auf das Konto in Afghanistan zu überweisen. Insgesamt 13 Mal habe ein Verwandter in Afghanistan zur Bank gehen müssen, um 4500 Euro in bar zu erhalten. Davon wurden Reis, Zucker, Öl, Kichererbsen und Bohnen gekauft. Dennoch fehlten weiterhin Gas für vorhandenen Flaschen, Linsen und Tomatenmark. „Das wollen wir alles noch liefern“, kündigt Rahimi an.

Nach Weihnachten wollen sich Roza und Aziz Rahimi wieder ein eigenes Bild von dem Zuständen im Waisenhaus verschaffen und in ihr Heimatland reisen.