Betrunkener verursacht Autounfall

Unverletzt sind die Insassen zweier Fahrzeuge geblieben, die am Sonntag gegen 21.15 Uhr an der Kreuzung der L 309 mit der K 8030 in Unterzeil zusammenstießen. Ein 25-jähriger Audi-Fahrer übersah laut Polizei beim Linksabbiegen die Fahrerin eines Fiat, welche die Straße bevorrechtigt befuhr und ebenfalls abbog. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von mehreren Tausend Euro.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei dem jungen Mann Anzeichen von Alkohol fest. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von mehr als zwei Promille. Der Mann muss nun mit einem Strafverfahren und dem Entzug seiner Fahrerlaubnis rechnen.