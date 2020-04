Betrunkener Radfahrer nimmt Polizeistreife die Vorfahrt

Ein betrunkener Radfahrer hat am Montagabend einem Streifenwagen der Polizei in der Sudetenstraße in Leutkirch die Vorfahrt genommen. Diese konnte nach eigenen Angaben mit einer Vollbremsung Schlimmeres verhindern.

Gegen 21 Uhr bog der Radfahrer ohne Licht von der Wurzacher Straße in die Sudetenstraße ab. An der kurz danach folgenden Einmündung der Brandenburger Straße missachtete er die Vorfahrt des von rechts kommenden Streifenwagens. Der am Steuer sitzende Polizeibeamte erkannte das unbeleuchtete Fahrrad gerade noch rechtzeitig und bremste bis zum Stillstand ab. Bei der sich anschließenden Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann getrunken hatte. Mit umgerechnet 1,95 Promille war das Ergebnis des Atemalkoholtests eindeutig. Führerscheinrechtliche Maßnahmen waren nicht nötig. Der 32-Jährige besitzt keine Fahrerlaubnis.