Betrunkener Pedelec-Fahrer stürzt in Wuchzenhofen

Bei einem Unfall am Donnerstag auf der Landesstraße 308 in Wuchzenhofen ist ein 48-jähriger Pedelec-Fahrer schwer verletzt worden.

Wie die Polizei mitteilt, sei der Mann betrunken und ohne Helm auf der L 308 von Altusried nach Leutkirch gefahren, als er auf einer Abfahrt in Wuchzenhofen die Kontrolle über das Pedelec verlor. Der 48-Jährige geriet auf die Gegenfahrbahn, wo er das Auto einer 17-Jährige – die in Begleitung einer berechtigten Person fuhr – streifte und auf den Asphalt stürzte. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von rund 6000 Euro.