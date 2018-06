Betrunkener Mann beleidigt Passanten

In Gewahrsam mussten die Polizei am späten Montagabend einen 52-Jährigen nehmen, der gegen 22.30 Uhr in deutlich betrunkenem Zustand Passanten bei einem Einkaufsmarkt in der Memminger Straße beleidigt hatte und einem Platzverweis der Polizei nicht nachgekommen war.

Das berichtet die Polizei. Als der Mann von den Polizisten aufgefordert wurde, seine Personalien anzugeben, wurde er ausfällig, beleidigte die Beamten und weigerte sich zunächst seinen Namen zu nennen. Nachdem seine Identität nicht zweifelsfrei geklärt werden konnte, brachte ihn die Streifenwagenbesatzung zum Polizeirevier und übergab ihn nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in die Obhut einer Familienangehörigen. Der 52-Jährige hat sich nun unter anderem wegen Beleidigung zu verantworten.